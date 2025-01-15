跨省傾倒廢料 黑色利益鏈揭密

安徽省廣德市同溪村村幹部前年11月3日在一處小溪邊發現大堆固體廢料，檢測確定不含重金屬。同溪村距離浙江、安徽兩省交界只有3公里，執法部門初步判斷廢料屬外來，其後再在全市多處發現高度類似傾倒物，總重超過2,000噸。公安機關查明固體廢料來自浙江杭州，屬於跨省異地非法轉運傾倒。

調查顯示，廢料源頭來自杭州一處地鐵施工工地，施工方以每車3,100元（人民幣‧下同，約3,286港元）把工程渣土轉包予土方中介，土方中介以每車2,700元（約2,862港元）轉包予車隊負責人，車隊負責人又以每車2,200元（約2,332港元）轉包予貨車司機，司機再以每車500元（約530港元）聘用當地人員。