跨省傾倒廢料 黑色利益鏈揭密
【本報綜合報道】內地各省固體廢料處理成本有別，部分企業為逃避責任、節省成本跨區傾倒廢料，不法分子提供相關服務牟利。內地官媒周日報道，非法傾倒廢料背後存在黑色利益鏈，省際、市際毗鄰區域已成為非法傾倒重災區。
不法分子提供服務
安徽省廣德市同溪村村幹部前年11月3日在一處小溪邊發現大堆固體廢料，檢測確定不含重金屬。同溪村距離浙江、安徽兩省交界只有3公里，執法部門初步判斷廢料屬外來，其後再在全市多處發現高度類似傾倒物，總重超過2,000噸。公安機關查明固體廢料來自浙江杭州，屬於跨省異地非法轉運傾倒。
調查顯示，廢料源頭來自杭州一處地鐵施工工地，施工方以每車3,100元（人民幣‧下同，約3,286港元）把工程渣土轉包予土方中介，土方中介以每車2,700元（約2,862港元）轉包予車隊負責人，車隊負責人又以每車2,200元（約2,332港元）轉包予貨車司機，司機再以每車500元（約530港元）聘用當地人員。
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