中國太保副總經理受賄囚終身

【本報綜合報道】河南省新鄉市中級人民法院周一一審公開宣判中國太平保險集團有限責任公司前黨委委員、執行董事、副總經理肖星受賄案，以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；對其犯罪所得財物及孳息依法追繳，上繳國庫。

職權提供便利斂財

經審理查明，1998年至2023年間，肖星利用在共青團上海市委地區工作部、統戰部、市青聯，中國人壽保險股份有限公司浦東新區支公司、中國人壽上海市分公司、太平資產管理有限公司、中國太平保險集團有限責任公司不同職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合8,148萬多元人民幣（約8,700萬港元）。