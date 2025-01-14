藝術家農民攜手 製水牛頭骨樂器

【本報綜合報道】澳洲傳媒上周六報道，亞洲國家東帝汶一名藝術兼音樂家早前受邀，協助於布里斯班舉辦的亞太當代藝術三年展開幕，他在該省農民協助下，以水牛頭骨製作獨特樂器，並在展覽現場表演。

與東帝汶喪葬習俗有關 卡米尼亞（Etson Caminha）熱愛以不同方式呈現音樂之美，包括以樹木、石頭、鍋碗瓢盆、動物骨頭等為載體，他指大自然的一切皆可作為音樂的「使者」。他介紹，水牛頭骨與東帝汶洛斯帕洛斯地區的傳統喪葬習俗有關，人們會在目的地安放宰殺好的水牛頭骨，以此作為與祖先和故鄉聯繫的媒介。

卡米尼亞當時找到昆省農民湯普森（Margaret Thompson）幫忙，希望對方能提供水牛頭骨給他製作樂器，由於農場的加工頭骨已缺貨，他們只能在廢棄坑中尋找遺棄頭骨。經過複雜的化學處理過程後，卡米尼亞終於製成樂器，儘管與他此前在東帝汶製作的樂器外形不同，但音色並未改變，他如願地以非常特別的方式完成展覽的開幕式。