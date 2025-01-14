洛杉磯山火增至24死 風勢轉強恐餘燼再起

加派千名國民警衞軍 1.2萬員救災救人 美國加州消防人員周日警告，山火肆虐的洛杉磯周日風勢增強，恐助長火勢並且造成餘火復燃，情況再度變得危急。截至當日，山火的死亡人數增至24人。較早前，加州州長紐瑟姆宣布增派1,000名陸軍國民警衞軍士兵救災，令參與任務的國民警衞軍增至1,680人。

儘管投入大量人員滅火，仍阻擋不了最大火勢朝富人區布倫特伍德和人口稠密的聖費南多谷蔓延。由於刮起時速80公里強風，大火威脅還會持續數日處在危急狀態。洛杉磯縣消防主管馬洛尼指，所屬消防隊已獲包括數十部水車和從其他地方馳援的消防人員等資源，也準備好迎戰新威脅。

民眾冀回家園救寵物 洛杉磯市長巴斯被問到消防栓會不會再像日前野火剛發生時那樣無水可用時說：「我相信這城市準備好了。」與此同時，遭撤離民眾挫折感加劇，他們在災區外圍鎮日等待，希望獲准前往家園查看，以試圖取得至關重要藥品並且救出寵物。

空軍派機投阻燃劑 另一方面，到洛杉磯增援的加州國民警衞軍憲兵負責支援警察和消防員，協調疏散區域周圍的交通和執法工作。加州已調動1.2萬人（包括消防員和軍人），並出動60多架飛機灌救。不少起火地點地形複雜，難以從地面接近。加州空中國民警衞軍第146空運聯隊；內華達州空中國民警衞軍第152空運聯隊、第192空運中隊；懷俄明州空中國民警衞軍第153空運聯隊、第187空運中隊；空軍預備役第302空運聯隊，派出搭載「模組化空中消防系統」（MAFFS）的C130運輸機，從空中向火場投放阻燃劑。

MAFFS配備3,000加侖水箱，只需15分鐘便可重新裝滿。國防部下令，500名駐南加州彭德爾頓營的海軍陸戰隊員協助搜救及清理道路，同時調動10架海軍直升機投擲水彈。本報綜合報道