JR司機頻傳不適 被稱中電病

【本報綜合報道】東日本旅客鐵道（JR東日本）「中央‧總武線各站停車」路線的多名列車司機，接連於行駛期間無故身體不適，逐漸演變成都市傳說。JR東日本曾派人檢測司機當時隸屬的乘務單位，甚至舉行祈福儀式，但情況未有改善。

公司安排祈福無改善 「中央‧總武線各站停車」連接千葉站至三鷹站。一列列車去年11月20日駛入市谷站時在埋站前7米突然停下，30多歲司機解釋當時突然打瞌睡，此前未發現健康問題。翌日一列列車停靠四谷站時，30多歲司機突然報稱身體不適，需臨時更換司機，導致列車運行中斷約20分鐘。兩人與另外220名執行「中央‧總武線各站停車」的司機隸屬「中野電車區」，各人無故身體不適原因被稱為「中電病」。

中野電車區約3年前開始頻繁出現司機身體不適，導致列車駛過站等問題，截至去年11月底有43宗司機因身體不適中斷工作的案例。最初流傳有人在中野電車區的食水混入安眠藥，JR東日本去年夏天正式展開調查，未發現異常，去年8月又安排祈福，此後仍發生5宗類似事件。中野電車區去年9月經合併，改命名為「中野統括中心中野南乘務單位」，亦未能導致「中電病」風波結束。