華大使稱與美公平競爭 冀保持對話減分歧

中國駐美大使 謝鋒

【本報綜合報道】中國駐美國大使館上周六舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，大使謝鋒出席並致詞。他表示，中美公平競爭、相互促進才是正確方向，站在新的歷史起點上，希望美方做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。

謝鋒指出，去年中美關係的一大亮點是「5年5萬」倡議落地生根、開花結果，近1.5萬名美國青少年赴華交流學習，超額完成第一年任務，實現全美50個州和華盛頓特區全覆蓋，他們用真實見聞打破訊息繭房，用躬身實踐跨越認知鴻溝。他認為，語言、文化差異沒影響中美青年增進了解、深化友誼，歷史、國情不同也不應妨礙中美兩國合作雙贏、造福世界。

穩定發展須相向而行 他又指，當前中美關係企穩勢頭來之不易，未來兩國關係穩定發展需要雙方相向而行。他希望兩國青年以更開放包容的心態看待對方國家發展，以更富創造力的方式深化交流合作，攜手應對人工智能、氣候變化等新挑戰，為探索新時期中美正確相處之道貢獻力量。