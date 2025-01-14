九州宮崎外海6.9級地震 發海嘯警報

有住在九州北部的網民，地震期間出現緩慢的橫向震動，持續了大約20秒；他形容自己曾經歷過2024年能登地震和2016年熊本地震，所以每次聽到地震預警，都覺得自己已經死了。另一名在大阪市的網民表示，身處公寓高層的他也感覺到震動，但指搖晃得相當緩慢。受地震影響地區部分鐵路線路停運或延遲；宮崎市內發生水管破裂；同處九州地區的熊本縣約270戶斷電。