九州宮崎外海6.9級地震 發海嘯警報
【本報綜合報道】日本氣象廳表示，九州宮崎縣對開海域於當地時間昨日晚上9時19分（香港時間8時19分）發生6.9級地震，震央位於日本宮崎縣日向灘，震源深度30公里。當局發布海嘯注意訊息，提醒宮崎縣、高知縣部分地區注意海嘯，海嘯預計最高到達1米左右。氣象廳提醒民眾一周內或再有強震。
有住在九州北部的網民，地震期間出現緩慢的橫向震動，持續了大約20秒；他形容自己曾經歷過2024年能登地震和2016年熊本地震，所以每次聽到地震預警，都覺得自己已經死了。另一名在大阪市的網民表示，身處公寓高層的他也感覺到震動，但指搖晃得相當緩慢。受地震影響地區部分鐵路線路停運或延遲；宮崎市內發生水管破裂；同處九州地區的熊本縣約270戶斷電。
恐將有更強烈地震
由於今次地震與先前發布南海海槽地震震央位置相近，氣象廳隨即緊急召開南海海槽地震評估會議。南海海槽地震是日本地質學界關注的一個現象，指位於從東海海域到九州海域的溝狀地形周邊發生的地震，很可能引致更強烈的地震，形容是與2011年311大地震同程度、同規模的強震。
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