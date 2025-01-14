朝兵援俄擴戰場 韓指300死2700傷

澤連斯基：倘俄釋烏俘虜 烏可交還兩朝兵 南韓國家情報院昨日表示，支援俄羅斯的北韓士兵作戰範圍逐漸擴大至整個俄羅斯西部庫爾斯克地區，已有3,000多名朝軍傷亡。烏克蘭總統澤連斯基在社交平台指，若北韓領袖金正恩能促成俄羅斯釋放烏軍俘虜，他準備交還兩名被生擒的北韓士兵。

南韓國情院向國會情報委員會報告，援俄朝軍已有300多人死亡，2,700人受傷，分析近期取得的朝軍戰場影片後相信，朝軍大規模傷亡的主要原因在於缺乏對現代戰爭的理解，以及俄軍運用朝軍的方式，包括毫無意義的遠距離擊落無人機戰術、無後方火力支援的突擊戰術等。

被擄朝兵 均無意歸順韓 在陣亡北韓士兵身上發現的字條寫有北韓當局指令士兵在被俘前應自爆自盡，以及士兵們願意加入北韓勞動黨、期待獲得赦免等內容。近日有一名北韓士兵在被俘前試圖引爆手榴彈自盡，最後被射殺。國情院證實，烏克蘭日前在庫爾斯克俘虜了兩名北韓傷兵，國情院指二人隸屬於北韓偵察總局，他們均無意歸順南韓，國情院將尊重其意願。若他們表明歸順之意，南韓將與烏克蘭積極協商。

在烏克蘭，澤連斯基指烏軍肯定將會生擒更多北韓士兵，這個只是時間問題，又指可以向不想回國的北韓士兵提供其他選擇，尤其是願意用韓語揭露戰爭真相及促進和平的人。澤連斯基又發放兩名北韓士兵被盤問的影片，其中一人下巴包着繃帶，點頭示意想回北韓。

另一人躺在床上，雙手包着繃帶，他表示並不知道被派去與烏克蘭作戰，以為自己被送去受訓。他稱本月初被派到前線參與反擊烏軍，在戰場上見到有士兵死亡，他躲藏在坑道，兩日後被發現。他稱烏克蘭環境好一些，準備好留下，但如果被命令返回北韓，他會接受。

特朗普快與普京通電話 另一方面，美國候任國家安全顧問沃爾茨周日透露，候任總統特朗普與俄羅斯總統普京將在未來數日或數周通電話，為二人之後舉行面對面會談鋪路。沃爾茨沒有交代特朗普和普京會面的時間，僅指仍為此制訂確切框架，正在努力，美方預計至少在未來幾天和幾周內會通電話，這是開始的一步。本報綜合報道

烏克蘭總統 澤連斯基 另一名北韓士兵頭部有傷。 烏方希望金正恩（中）能促成俄羅斯釋放烏軍俘虜。 烏軍俘獲的一名北韓士兵手上纏着繃帶。