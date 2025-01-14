內媒周日報道，廣東省廣州市一間食品廠標註虛假生產日期，遭當地市場監管局現場扣押近1,000包杧果乾成品。廣州市白雲區市場監管局去年12月26日進行農曆新年前食品生產安全專案檢查，在某食品廠檢查時，發現該廠員工將杧果乾外包裝的生產日期標註為2025年1月2日，比實際日期足足延遲7天。（綜合報道）