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廣東車禍 除草劑洩河
廣東省梅州市五華縣周日發生一宗交通事故，導致貨車載有的部分除草劑洩漏至蕉洲河，引發關注。當局通報指，調查洩漏情況後，經採取截留、抽吸等方式，已有效控制洩漏範圍。環保部門正在做好河水安全監測工作，當局呼籲民眾不信謠、不傳謠，保持正常生活生產秩序。（綜合報道）
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