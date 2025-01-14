日喀則市強震126死 數百人悼念

【本報綜合報道】西藏日喀則市定日縣上周二發生黎克特制6.8級強震後，造成126人死亡，逾6萬人受災，救援和災後重建工作持續。地震遇難同胞悼念儀式昨日上午在受災最嚴重的長所鄉舉行，救援人員、官員和災區民眾代表等數百人出席儀式，脫帽肅立，向罹難者默哀3分鐘。中國地震台網表示，定日縣昨晚約9時再發生5級地震，震源深度10公里。

昨晚再有5級地震 地震發生後，國家文物局要求當地相關部門部署做好地震災區文物保護工作，西藏自治區與日喀則市兩級文物局成立應急突擊隊，統計文博單位受損情況。日喀則市內第一批全國重點文物保護單位薩迦寺是離震央最近的全國重點文物保護單位，僅距71公里，未出現重大結構險情。扎什倫布寺、乃甲切木石窟、夏魯寺、白居寺等亦未發現明顯損傷，但發現兩處縣級文物保護單位受損嚴重。

目前災民安置工作有序進行，震央區域安置點全部實現市電接通，板房搭建、物資發放抓緊展開。國務院抗震救災指揮部工作小組周日調配的新一批1,100套板房全部運抵受災最重的長所、曲洛、措果3個鄉。西藏金融監管局求各金融機構建立受災客戶清單，並開展精準幫扶，農業銀行已投放抗震救災貸款8,518萬元人民幣（約9,157萬港元）。中國水電基礎局有限公司亦啟動應急預案、參與救援，籌集防寒大衣、手提式應急電筒等物資送抵當地。