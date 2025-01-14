冷空氣吹襲 廣東多地跌破0℃

【本報綜合報道】冷空氣持續侵襲兩岸，廣東省多地跌破0℃，其中省廣州市觀測站周日錄得最低氣溫3.3℃，是該站今年錄得的最低溫，也刷新去年入秋以來的氣溫低值。台灣昨日亦出現極端低溫，苗栗三灣鄉僅1.3℃，創入冬以來新低。彰化地區氣溫不到10℃，32小時內有72人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室，其中有4名長者送院後已無生命迹象。當地消防署統計指，近兩個月至少1,290人疑因天冷猝死。

台兩月逾1290人凍死 廣東氣象部門昨日表示，受冷空氣影響，粵北多個國家基本氣象站點周日早晨錄得低於0℃低溫，其中廣州從化呂田鎮錄得全市最低氣溫僅零下3.1℃，北部山區出現冰霜凍現象，有民眾放置在戶外的水桶結冰。呂田鎮多塊農地亦有蔬菜結霜，農民稱看到部分蔬菜葉面有冰粒凝結，戶外的水龍頭及水管也結冰。

中央氣象台昨日指，當日至明日隨冷空氣深入，中東部地區將出現4至6℃降溫，霜凍線也將從現在的陝西南部、河南、蘇皖一線南推至貴州、湖南一線。西藏東部、川西高原等地自昨日和今日多降雪天氣，西南地區東部、江南等地有陰雨天氣。

台灣氣象專家吳德榮昨日表示，明日另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，同時南方也有水氣移入，山區有局部短暫雨，高山可能飄雪。位於台中市的武陵農場昨日出現零下3.2℃低溫，藤花園等植物呈現冰封現象，形成冰晶簾美景，結成一根根長逾50厘米的冰柱。有遊客表示，雖然沒有下雪，但宛如來到美麗的冰雪世界，是難忘的旅遊回憶。