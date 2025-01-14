民航加價選座捱批 中消協倡政府管制

中國消費者協會周一表示，近期一些航空公司以所謂行業慣例為由，在選座這一基本服務中引入加價機制，將靠窗、靠通道或前排等座位鎖定，要求消費者支付額外費用。該協會批評，民航「加價選座」違背了公平交易的原則，不應成為行業慣例，倡相關部門介入規範。

中消協針對輿論熱議的民航選座額外收費問題發聲，指出上述做法引起了消費者的不滿和質疑。該協會認為，「先到先得」一直是民航業約定俗成的選座規則，近幾年一些航空公司卻以加價選座為手段，以安全飛行為藉口，不斷試探消費者底線；批評這種加價選座的行為不僅增加消費者的經濟負擔，也侵害他們的合法權益，限制他們的選擇權，侵害他們的知情權。

或侵蝕市場秩序 損害權益 該協會強調，如不加以遏制這樣擅自加價的行為，將影響整個消費市場的風氣，其他商品或服務在一定條件下都有可能在定價之外另行區分情況加價銷售，從而演變成為一種不公平的所謂行業慣例，侵蝕市場秩序，損害消費者權益。因應春運臨近，該協會建議相關主管部門主動作為，強化行業引導，規範經營行為。

相關部門另預測，今年春運跨區域自駕人員出行規模料達72億人次左右，疲勞駕駛、分心駕駛、超速超載機率大，交通安全風險突出。公安部提醒，春運客貨運輸繁忙，駕車出行需高度重視道路交通安全，注意旅遊出行、惡劣天氣等交通安全風險。本報綜合報道