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電動單車新標準9月實施
工業和信息化部宣布，電動單車強制性國家標準修訂後昨日正式對外發布，將於今年9月1日實施，為民眾提供更安全、更實用的出行工具。當中強化了非金屬材料防火阻燃要求，明確電動單車使用塑膠總質量不應超過整車質量5.5%，並增加電動機低速運行轉矩等要求，完善電池組、控制器、限速器的防篡改要求等。（綜合報道）
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