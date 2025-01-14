許昌市委書記違法遭查

【本報綜合報道】河南省紀委監委昨日發布消息，許昌市委書記史根治涉嫌嚴重違紀違法，正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查，成為今年以來全國首位在任上被查的地級市市委書記。

公開資料顯示，史根治於1965年1月出生，是河南省尉氏縣人，有中央黨校研究生學歷，長期在河南工作。他曾任開封市南關區委副書記、區長，蘭考縣委副書記、縣長，通許縣委書記，周口市副市長，周口市委常委、秘書長，商丘市委常委、常務副市長等職，2018年調任許昌市委副書記，翌年當選許昌市市長，2021年升任許昌市委書記。他本月8日仍以許昌市委書記身份，主持召開會議。

湖南航天有限責任公司前黨委書記、董事長焦繼革亦因涉嚴重違紀違法，近日被通報接受航天科工紀檢監察組和陝西省監委紀律審查和監察調查。他出生於1969年10月，是河南鄭州人，長期在中國航天科工集團工作，曾任第六研究院院長、061基地副主任等職。他2017年出任湖南航天副總經理，之後升任總經理，2021年任黨委書記、董事長，至去年7月底被免去湖南航天黨委書記職務。