台擬禁養955類動物 飼主立院前抗議
【本報綜合報道】台灣農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類。大批異寵飼主、寵物權益捍衞聯盟，周日於立法院前抗議，批評政府未廣泛聆聽飼主聲音，就研擬禁止輸入與飼養。
飼主指出，異寵雖然和犬貓相比確實小眾，但直接禁止會讓整個產業走向更難管理的地下化。他們支持政府以合理制度來管理，而非對原本飼養者予以限制，強調爬蟲和其他非犬貓寵物危害的案例少之又少。寵物權益捍衞聯盟動物專家柯心平亦稱，全面禁止並非好方法，名單上很多物種在民間流通多年，研商會學者專家都未提出大量禁止飼養，僅建議加強管理，政府如今卻直接禁止。
當局稱經過科學證據提出
動物保護司司長江文全強調，分級管理都仍在討論階段，各界意見都會審慎參考，目前名單是經過科學證據提出，而基於動物福利的角度，絕對不會處死有關動物，然而必須對繁殖或進口販售等更細膩管理，是否召開公聽會廣納意見還需凝聚各界共識。
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