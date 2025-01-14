台擬禁養955類動物 飼主立院前抗議

飼主指出，異寵雖然和犬貓相比確實小眾，但直接禁止會讓整個產業走向更難管理的地下化。他們支持政府以合理制度來管理，而非對原本飼養者予以限制，強調爬蟲和其他非犬貓寵物危害的案例少之又少。寵物權益捍衞聯盟動物專家柯心平亦稱，全面禁止並非好方法，名單上很多物種在民間流通多年，研商會學者專家都未提出大量禁止飼養，僅建議加強管理，政府如今卻直接禁止。