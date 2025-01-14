為期4天半 北京政協會議開幕

委員提案整治「內捲式」競爭

市政協主席魏小東昨日在會上作市政協常委會工作報告，指市政協去年堅持團結和民主兩大主題，自覺把政協工作融入全市工作大局，取得新進展新成效。他指出，今年是「十四五」規劃收官之年，政協北京市委員會要在市委領導下，深入協商議政，完善制度機制，加強隊伍建設，並緊扣首都現代化建設建真言謀良策出實招，認真組織實施今年協商工作計劃，助力「十五五」規劃制訂、京津冀協同發展、發展新質生產力、教育科技人才一體化建設、增進民生福祉等。