台批陸勾結黑幫 發展武裝內應

【本報綜合報道】台灣安全部門周日表示，近年共諜案件連年攀升，甚至勾結黑幫在台發展武裝內應，同時吸收退役軍人成立「狙擊隊」，計劃對軍事設施等目標展開狙擊任務，當地安全體系已成立「共同威脅圖像」偵處相關案件。另有報道指，台軍人力狀況亮紅燈，選擇賠錢提前退伍的志願役在過去4年大增4倍，台軍稱已採取人性化管理措施，並研擬加薪等留人。

共諜案起訴人數明顯上升 《共諜案滲透手法分析》報告指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，前年有48人，去年有64人，較2021年、2022年呈高倍數增長；起訴共諜案件也從2021年3宗、2022年5宗攀升至前年14宗、去年15宗。大陸鎖定目標以現、退役軍人佔比最高，去年涉案遭起訴退役台軍15人佔23%，現役台軍28人佔43%。共諜案形態反映大陸利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團5大渠道，滲透手法包括退役拉攏現役、網絡勾聯、金錢利誘和債務脅迫。

另外，微信公眾號「中國機構編制」近日發布福建省委組織部副部長、編辦主任周青松的署名文章，當中提到這輪機構改革中，福建對台任務較重的縣市區均已單獨設置台辦。當地將結合機構改革評估和事業單位改革，指導市縣區切實加強對台工作機構建設，強化相關職責，以進一步加強對台工作體系，另保障台胞前來就學就業，並打造融合發展平台。