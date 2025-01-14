民眾黨下月補選主席 今日接受報名

【本報綜合報道】台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，兩度交保後再被法院羈押禁見，提出抗告仍遭駁回。民眾黨昨日在官網正式公告，第二屆黨主席補選定於下月15日以網絡投票方式進行。根據計劃，本月22日候選人線上聯署一連3日展開，下月4日舉行候選人號次公開抽籤，兩日後公告候選人名單及政見，下月8及14日舉行政見發表會，下月19日將公告黨主席當選名單。

《選舉投票公報》內容指出，第二屆民眾黨主席補選線上報名期間今日上午9時開始，周五下午6時截止。補選定於下月15日上午9時至下午4時舉行，參選人應於去年2月14日以前入黨，以符投票日前一年入黨規定，且過去、現在具中央委員資格者。該黨也要求，依黨職人員選舉辦法第十四條、財務管理辦法第二條、第四條應繳納之黨費、職務分攤金募款責任額相關規定，選舉人、被選舉人、聯署人應於本月14日前繳清上述所有款項，且未於停權處分期間，始具選舉權、被選舉權、聯署權。

朱立倫籲賴清德彼此合作 對於高等法院駁回柯文哲的抗告，國民黨主席朱立倫昨日表示，希望法院秉持勿枉勿縱，絕對不能羅織入罪、入人於罪，希望最後展現司法公平正義。另對於民進黨立法院黨團日前提出要罷免正副院長、國民黨41席區域立委等，他呼籲包括民進黨的所有朋友不要再鬥，希望民進黨主席賴清德放下仇恨彼此合作，讓台灣能更團結。