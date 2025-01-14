53%日企憂大陸攻台 規劃撤離準備庫存

解放軍東部戰區代表團 將訪日本交流 日本共同社上周六公布調查結果顯示，過半數受訪日本企業表示已準備好或正準備應對中國大陸攻打台灣的情境。另一方面，中國國防部周一宣布，經雙方商定，解放軍東部戰區代表團將於本月中旬訪問日本。期間，東部戰區代表團將會見日本防衞省、自衞隊聯合參謀部領導，並參訪相關軍事單位。今次訪問將有助於增進雙方理解互信，促進中日防衞交流。

調查於去年11月底至12月中旬進行，訪問114間日本企業，結果顯示53%表示已準備好草擬手冊、規劃撤離和儲存庫存等具體措施，以應對台灣可能發生的突發事件。12%受訪者指沒有應變計劃，但認為有考慮的必要。調查亦強調，兩岸關係日益緊張是經營企業的高風險因素。

22%稱解放軍非常有可能行動 此外，大陸和台灣都是日本供應鏈的重要組成部分，也是日企產品和服務的關鍵市場。調查指出54%受訪企業認為台海緊張加劇對業務產生重大或中度影響，53%公司最關心海運和空運暫停，48%則擔心半導體供應鏈不穩定。被問及解放軍攻台的可能性時，22%稱有可能或非常有可能，只有3%覺得不可能，46%認為不確定。

對於日本應否加強外交努力緩解兩岸緊張，35%表示贊成，7%認為日本已做得夠多，20%不知道。日本國際問題研究所（JIIA）客座研究員津上俊哉肯定這些公司所做的準備，但也擔心一些公司可能過度採取行動，例如撤出台灣。

自民公明黨12議員訪華3日 另一邊廂，日本自民黨、公明黨兩黨12名議員組成的執政黨訪華團周一至周三訪問中國，由自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁率領，期間將與中國共產黨相關人士共同出席中日執政黨交流機制第九次會議，是2018年10月以來首場會議。雙方討論議題包括中日合作方向，會後將發表聯合宣言。多名中日外交消息人士透露，森山裕和西田實仁擬周二在北京與中國全國政協主席王滬寧、外交部長王毅會談，正進行最終協調。

此外，外界傳出王毅最快將於下月訪問南韓，中國外交部發言人郭嘉昆周一回應指，兩國互為重要近鄰和合作夥伴，但暫未能提供中韓雙邊高層交往的具體消息。另外，王毅早前結束每年年初都會展開的非洲之行，郭嘉昆表示，王毅訪非夯實了中非全天候友誼，展現中非攜手應對世界百年變局的堅定決心。本報綜合報道