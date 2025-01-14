港府設專組赴泰 議員：重視禁錮案

【本報訊】「KK園區」案近年有死灰復燃迹象，本港油尖旺前區議員指至今收到7宗港人求助，港府終於設專責小組前往泰國跟進懷疑被禁錮從事非法工作的港人個案。立法會議員黎棟國昨日在電台節目表示，當局高度重視案件，相信已經與當地警方及有關方面取得聯繫，認為專責小組能夠取得成果。

黎續稱，自從內地藝人王星在泰國被帶到緬甸園區禁錮其後獲救的事件發生後，很多原本打算春節往泰國旅遊的中國旅客取消行程，對泰國旅遊業有很大影響，相信泰國警方會重視並好好處理。黎又稱，根據當局的資料顯示，相關個案沒有涉及旅遊期間被人綁架，很多是涉及在網上以高薪帶貨作為引誘，被誘騙到當地禁錮，要減少這類騙案，市民提高警惕十分重要。

部分個案半年前發生 有幫助相關個案的油尖旺區議會前副主席余德寶表示，收到求助的個案部分於半年前發生，而且政府也指2024年第二季開始類似事件已有死灰復燃的迹象，「（事件）不是昨日發生，不是前日發生」。他指家屬認為政府行動「遲咗少少」，期望政府代表到泰國可以聯繫當地執法部門，家屬願意提供相關資料，期望能讓當事人農曆新年前回家。

執法部門在屯門區議會大會上表示，本港去年首11個月錄得86,000多宗罪案，按年上升3.9%。其中詐騙案錄得超過40,000宗，按年增加超過8%，佔整體罪案大約46%，但升幅較之前兩年同期明顯收窄。會上有區議員關注港人懷疑被誘騙到東南亞，執法部門指機場警區過去有聯同機管局和航空公司，特別向前往東南亞的旅客加強宣傳，會再研究是否將泰國旅遊警示由黃色上調至紅色。