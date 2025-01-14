賣豬仔猖獗 華客被嚇走 泰警設旅遊安全中心補救

華公使晤泰總督察 商加強執法 泰國爆出中國演員王星被擄至緬甸詐騙園區風波，重挫遊客信心。泰國國家警察總署副署長巴占周日宣布成立「旅遊安全行動中心」，由他親自擔任中心主任，領導協調全國警方和旅遊警察局工作，建立系統化遊客安全管理體系，期望挽回國際信心。

巴占強調，警方正按照政府指示，採取措施防範和打擊犯罪活動，以保護外國遊客生命和財產安全，鞏固泰國在國際旅遊市場形象。旅遊警察局局長薩希拉補充，已聯合旅遊與體育部、國家旅遊局制訂綜合安全保障措施，同時加強與各駐泰外國使館合作，及時共享資訊，協調解決涉及遊客的緊急事件，並通過國際渠道，準確而及時發布安全資訊。

籲使用「旅遊警察」App 當局提醒，泰國警方已於去年12月12日推出「泰國旅遊警察」手機應用程式，遊客可直接發送消息、圖片及定位，諮詢警方、報警或求助。該系統與報警熱線對接，提供8種語言24小時翻譯服務，並支持與緊急報警中心合作處理突發事件。泰國警方承諾將繼續通過高效措施保障遊客安全，重塑全球遊客對泰國的信任。

另外，中國駐泰國公使吳志武周日會見泰國警察總署總督察塔猜。塔猜通報了泰警方近期針對有關中國公民失聯案所做工作，重申將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，全力維護來泰中國公民安全和合法權益。吳志武積極評價泰方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力。雙方就進一步加強合作，共同打擊電訊網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。

旅遊業是泰國產業支柱，2024年全年泰國旅遊業吸引外國遊客3,554萬人次，國際旅遊收入高達1.67萬億泰銖（約3,758億港元），遊客主要來源地排名前三是中國、馬來西亞和印度。今年元旦起首5天，泰國累計接待外國遊客約50萬人次，平均每天約10萬人次，當中以中國遊客69,548人佔最多。

料春節華客減2成 泰國觀光旅遊協會此前估計，王星事件可能導致旅客的信心下降，中國客數量在即將到來的春節假期期間可能下降10%至20%。不過，泰國觀光旅遊協會主席指出，即使沒有此類事件發生，今年中國赴泰旅客市場預計也不會有明顯增長，因為中國境內遊吸引力也很大，日本等其他周邊國家也是中國客的熱門目的地，坦言若泰國無法向中國客提供新的旅遊產品，可能會失去其首選旅遊目的地的地位。本報綜合報道