德法經濟先崩 隨後政治動盪

歐盟一眾成員國如今最擔心的，是領頭羊德法兩國經濟先崩，然後改朝換代，隨後使整個歐盟出現政治和經濟動盪，遠遠落後中、美。德國經濟是受去工業化加衰退影響，法國則持續受高赤字開支與低增長威脅。

德法這兩個歐盟最大經濟體於2023年分別佔歐盟GDP的約24%及約16%。當中有趣的是，兩國的公共財政各走極端，卻同使經濟發展百上加斤。2023年德國國債只佔GDP稍多於60%，幾乎是全球國家中最低及處於安全水平，本來可加大國家赤字開支，奈何法律上規限了每年的赤字開支不能超過GDP的3%之歐盟建議，如今德國交通燈政府倒台，正正就是自民黨堅持經濟政策要「穩健保守」，拒絕新財政預算傾向舉債和稅收而內訌造成的。

恐續衰退 抗爭不斷 相反，法國如今國債佔GDP的115%，已接近國際公認的130%危險水平，但馬克龍政府還計劃在新財政預算案中，將赤字開支增至超過6%的驚人數字；更可怕的是，法國政府不僅預期10年內無法達到財政預算平衡，甚至一直無法控制高赤字支出，結果去年12月左右兩翼的民粹政府通過不信任動議，迫使總理巴尼耶下台。

不過，無論德國交通燈政府倒台而要於2月23日大選，抑或法國巴尼耶下台，均只是政治經濟危機的前菜，因預期未來德國大選，中間偏右的基民盟及基社盟會獲得約30%選票保持其最大黨地位，黨魁默茨（Friedrich Merz）很大機會視情況而拉攏綠黨（首選），或與社民黨搞「無可奈何地回到過去、但合作得不快」的政治大聯盟。無疑這個剔除了自民黨的政治組合，可使新政府放開手腳搞大幅赤字開支，但問題是默茨這位曾在貝萊德集團德國業務擔任高層及被指是親美鷹派的政客，若與意識形態極端反俄的綠黨共同執政，只會繼續拱火俄烏戰爭，即使美國候任總統特朗普成功止戰，德國這個新政府組合仍會制裁俄羅斯，無法輸入平價俄羅斯油氣，德國只會繼續去工業化，繼續面對經濟負增長威脅。

至於馬克龍聲言不會在2027年任滿前下台，但他已無法控制議會，也無法解決政府財赤及經濟低增長問題。德法社會抗爭不斷，政治均會更趨混亂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻