京都降雪 金閣寺披銀裝

日本京都市近日迎來降雪天氣，位於北區的金閣寺屋頂亦有積雪，這是金閣寺今年冬天首次披上銀裝。屋頂薄薄的白雪與閃耀着金黃色的建築相映成趣，顯得格外浪漫。寺內結了一層薄冰的鏡湖池也有殘雪，增添肅然氛圍，到訪遊客一邊為美景感到驚嘆，一邊拍照留念。