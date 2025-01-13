兩岸國際

京都降雪 金閣寺披銀裝
日本京都市近日迎來降雪天氣，位於北區的金閣寺屋頂亦有積雪，這是金閣寺今年冬天首次披上銀裝。屋頂薄薄的白雪與閃耀着金黃色的建築相映成趣，顯得格外浪漫。寺內結了一層薄冰的鏡湖池也有殘雪，增添肅然氛圍，到訪遊客一邊為美景感到驚嘆，一邊拍照留念。
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