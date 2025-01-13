稀有漢漆耳杯出土 填補紀年漆器空白

經國家文物局批准，省文物考古研究院於去年7月至9月，聯合襄陽市文物考古研究所及宜城市博物館在該墓地展開考古發掘。今次發掘墓葬50座，年代涵蓋戰國至東漢時期。考古發掘計劃現場負責人之一李龍龍介紹，此次發現西漢末期紀年墓出土一件漆耳杯，內朱外黑，雙耳銅釦，外口沿朱繪渦紋，腹部飾鳳鳥及流雲紋，耳背作幾何紋。

李龍龍指，漆耳杯製作時間為漢成帝永始二年（公元前15年），其銘文記錄了生產時間、製作分工、監造者姓名等訊息，充實了漢代紀年漆器實例，同時明確了墓葬年代上限，填補湖北地區紀年漆器空白。計劃另一負責人董兵表示，經比較分析漆耳杯的造型及圖案，發現它與甘肅武威、蒙古諾彥烏拉墓地等出土的紀年漆耳杯極為相似，體現當時八方文化已融為一體。