揹殘友上學9載 小女生盡顯關愛

內媒上周六報道，中國湖南省衡陽市祁東縣一名女孩自幼因病無法正常行走，幸獲另一名同村鄰居兼同班女同學主動伸出援手照顧，由6歲開始自願成為其「拐杖」，風雨不改地揹她上下學，至今已是第9年，這對好姊妹仍互助互勉，更約定未來考入同一間高中和大學，十分有愛。

劉思涵出生3個月就患上格林巴利症候群，導致腰部受損、雙腿萎縮，出行需旁人攙扶或揹着，但相依為命的祖母在2017年因忙農活而忘了接她放學，於是身材瘦小的匡語軒主動揹劉思涵回家，此後主動承擔起每天揹對方上下學、去廁所的重任。劉思涵因心疼匡語軒，很少在校內喝水，希望減少去廁所次數。

充當拐杖 約定上同一大學 兩人去年秋天小學畢業、升讀中學，卻被分到不同班級。令人感動的是，匡語軒主動向校方要求和劉思涵同班，以便繼續照顧對方。成績名列前茅的劉思涵不但是班上學習委員，更是匡語軒的小老師，幫她從全班第30名進步至第3名。受匡語軒影響，全班同學都參與了幫助劉思涵的隊伍。從劉思涵小學時的24公斤揹到現齡15歲的46.8公斤，年僅14歲的匡語軒上下樓時有些吃力，但無阻兩人相互扶持成長，如同家人般相處。本報綜合報道