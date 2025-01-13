兩岸國際

法國兩輛電車相撞 50人受傷

法國東部城市斯特拉斯堡有兩輛電車上周六下午相撞，約50人受傷，約100人因受驚而接受評估。現場是中央火車站附近一條隧道。傷者出現頭皮受傷、鎖骨斷裂、膝蓋扭傷等狀況。相撞原因有待調查，其中一列涉事電車當時正在倒車。市長指雖然事件中沒有人死亡或重傷，但受傷人數眾多，令人震驚。（綜合報道）
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