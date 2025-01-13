兩岸國際

塞拉利昂通報首宗猴痘病例

世界衞生組織去年8月中旬宣布猴痘疫情構成國際關注公共衞生緊急事件以來，塞拉利昂上周五通報境內首宗猴痘確診病例。患者是27歲男性，來自塞拉利昂西部的鄉村地區，靠近首都弗里敦。聲明強調，公衞團隊正積極追蹤及調查，以確定潛在的接觸者並防止疫情進一步擴散。（綜合報道）
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