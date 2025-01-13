時隔37年 德國水牛農場爆口蹄疫

【本報綜合報道】德國東部勃蘭登堡邦一處水牛農場近日爆發口蹄疫，是德國時隔37年來再次出現口蹄疫疫情。當地禁止偶蹄類動物交易及移動，鄰近的柏林動物園與柏林郊區野生動物園宣布自上周六起暫時關閉，防範病毒擴散。

銷毀染疫牛隻 禁交易移動 涉事水牛農場有多隻水牛出現食欲不振、口腔與蹄部潰瘍等疑似症狀，隨即通報獸醫機構。聯邦動物防疫研究所上周五確認水牛感染口蹄疫病毒，為防疫情擴散，勃蘭登堡邦採取緊急防疫措施，撲殺染疫水牛，在疫區設立3公里核心封鎖區與10公里監測區，禁止交易及移動偶蹄類動物。疫區距離柏林僅數十公里，柏林動物園與柏林郊區野生動物園暫時關閉，正與政府合作控制疫情發展。

聯邦政府已成立口蹄疫危機應對小組，在確認病毒亞型後將展開疫苗接種計劃，調查確切病毒來源、與歐盟及鄰國合作，防止疫情擴散至其他地區。德國對上一次發現口蹄疫病例已是1988年，而歐盟對上一次爆發則是2011年在保加利亞。