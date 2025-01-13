濟航2黑盒停記錄 或因鳥擊2引擎斷電

南韓濟州航空客機上月29日在務安機場失事，除兩人生還外，機上其餘179人死亡。調查發現，客機黑盒在事發前4分鐘停止記錄，專家認為可能是飛機兩個引擎在鳥擊後停止運轉斷電所致。

南韓國土交通部航空鐵路事故調查委員會上周六指，經美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查，失事客機搭載的飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀，於事發當日早上8時59分停止記錄。客機沒放下起落架，以機腹着陸，9時03分撞上跑道末端放置定位器的混凝土設施及圍牆爆炸。黑盒未記錄機長發出「Mayday」緊急求救信號，以及到嘗試降落期間所有數據。

未配有後備電源裝置 失事客機沒有後備電源裝置，黑盒會在電力中斷後停止記錄數據。專家表示，雖然原因非常罕見，但飛機兩個引擎失效，黑盒和廣播式自動相關監視系統（ADS-B）均可能停止運作。比起人為因素，飛機電力中斷有可能是主要原因。

要查明事故原因、通過其他證據交叉驗證的調查工作恐因此將耗費更長時間。以往的空難調查時間短則11個月，長則耗時數年。

航空鐵路事故調查委員會稱，雖然黑盒對航空事故調查至關重要，但調查不只依賴黑盒數據，將盡最大努力查明事故原因。空難客機型號為波音737-800，於2009年出廠，機齡15年。本報綜合報道