洛杉磯山火料加劇 現火龍捲增至16死

消防部門指，最大的帕利塞茲火場火勢已控制11%，但燒毀超過89平方公里土地，第二大的伊頓火場面積15%受控。洛杉磯的疏散令覆蓋15.3萬名居民，16.6萬人收到可能必須撤離的警告，5.7萬幢建築處於危險之中。網上流傳畫面可見，有火場出現火龍捲。警方已派出40名搜救人員與其他機構聯合工作，包括使用尋屍犬搜尋罹難者遺體，一旦多處火災得到控制，開始清理廢墟時死亡人數可能會增加。