洛杉磯山火料加劇 現火龍捲增至16死
【本報綜合報道】美國加州洛杉磯山火面積上周六擴大4平方公里，未來72小時內天氣狀況可能惡化，火勢會進一步加劇。山火增至16人遇難，料死亡人數還會持續上升。
消防部門指，最大的帕利塞茲火場火勢已控制11%，但燒毀超過89平方公里土地，第二大的伊頓火場面積15%受控。洛杉磯的疏散令覆蓋15.3萬名居民，16.6萬人收到可能必須撤離的警告，5.7萬幢建築處於危險之中。網上流傳畫面可見，有火場出現火龍捲。警方已派出40名搜救人員與其他機構聯合工作，包括使用尋屍犬搜尋罹難者遺體，一旦多處火災得到控制，開始清理廢墟時死亡人數可能會增加。
UCLA改網課 4萬學生或撤離
知名學府加州大學洛杉磯分校（UCLA）上周六宣布改為上網課，直至周五，校方已要求全體逾4萬名學生做好撤離準備。中國駐洛杉磯總領事館表示，目前暫無中國公民在山火中傷亡的報告。總領館早前已經發布通告，提醒南加州地區中國公民密切關注山火動態，提前做好應急準備，聽從當地政府疏散命令，強化安全意識，防範搶劫或盜竊等違法犯罪活動，確保人身財產安全。
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