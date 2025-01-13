伊朗志願軍演習 公布新導彈基地

警告美勿誤判 免陷持久軍事衝突 美國候任總統特朗普就職前夕，伊朗革命衞隊11萬志願軍上周五在首都德黑蘭參與演習，同日公布一處新導彈基地。革命衞隊總司令薩拉米上周六警告，美國新政府不要出現戰略誤判，否則會陷入曠日持久的軍事衝突。

或針對特朗普總統就職 革命衞隊本月4日啟動大規模軍事演習，包括在中部伊斯法罕省納坦茲鈾濃縮設施附近演練防空。德黑蘭演習名為「耶路撒冷旅行者」，革命衞隊派出准軍事力量「動員窮人組織」參與。

演習旨在展示動員窮人組織面對任何威脅時的全面準備狀態，以及他們在救援、城市防禦和反恐行動中的專業技能。

除了演習外，動員窮人組織在德黑蘭市中心舉行閱兵式展示軍事裝備。動員窮人組織成立於1979伊朗革命後，主要從年輕人中招募成員。它擁有數十萬成員，經常出現在軍事和政治活動中，在伊朗安全和軍事結構發揮重要作用。革命衞隊上周六舉行防空演習，在真實戰場條件下練習對抗空中、導彈和電子戰威脅，以保護伊朗領空及敏感和重要地區，演習動用新型無人機和導彈。

新設施有多種液體導彈 革命衞隊公布名為「導彈城」的新地下導彈設施，內部存放多種液體燃料導彈，是伊朗關鍵戰略資產。薩拉米在揭幕儀式上稱，敵人以為摧毀伊朗導彈生產能力，但是伊朗導彈無論在技術上還是質量上依然在增加，意味伊朗在未來還將會生產新的導彈以及建造更多導彈基地。本報綜合報道