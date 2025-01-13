圖瞞地雷運輸出錯 波蘭少將革職處分
【本報綜合報道】波蘭國防部上周四宣布，解除支援監察局局長肯普欽斯基（Artur Kepczynski）少將職務。他企圖隱瞞240枚反坦克地雷運輸出錯一事，地雷最終在宜家家居（IKEA）倉庫尋獲。
士兵忘卸 列車走遍全國
肯普欽斯基負責管理軍隊後勤保障，他在事發後試圖向上級隱瞞事件。去年7月，一列運送1,000噸爆炸品的列車從東部哈伊努夫卡，駛往西部莫斯蒂。然而，負責押送的士兵在目的地忘記卸下地雷，地雷隨列車走遍波蘭。地雷型號為MN123，可從布雷車上拋撒。宜家波蘭執行長多比斯-圖魯爾斯卡證實，去年7月獲波蘭國鐵貨運公司通知，在一列抵達東部奧拉宜家廠房倉庫的列車上發現一個軍用箱，上報後憲兵同日取走箱子。
什切青-尼布舍沃地區檢察官辦公室去年8月展開調查，起訴4名玩忽職守的士兵，他們將面臨5年監禁。國防部長科西尼亞克-卡梅什上周五稱，肯普欽斯基已承擔後果，憲兵的行動非常迅速，同時民間監督發揮關鍵作用。
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