圖瞞地雷運輸出錯 波蘭少將革職處分

士兵忘卸 列車走遍全國

肯普欽斯基負責管理軍隊後勤保障，他在事發後試圖向上級隱瞞事件。去年7月，一列運送1,000噸爆炸品的列車從東部哈伊努夫卡，駛往西部莫斯蒂。然而，負責押送的士兵在目的地忘記卸下地雷，地雷隨列車走遍波蘭。地雷型號為MN123，可從布雷車上拋撒。宜家波蘭執行長多比斯-圖魯爾斯卡證實，去年7月獲波蘭國鐵貨運公司通知，在一列抵達東部奧拉宜家廠房倉庫的列車上發現一個軍用箱，上報後憲兵同日取走箱子。