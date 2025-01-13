烏俘2朝兵基輔療傷 揭抵俄始知上戰場

國安局問話 允記者接觸助了解真相 烏克蘭總統澤連斯基上周六表示，烏軍在俄羅斯西部庫爾斯克州俘虜兩名北韓士兵，他們已轉送至基輔接受問話。其中一名俘虜供稱，最初以為到俄羅斯受訓，不知道是赴前線作戰。他指朝軍死傷慘重，自己掉隊4、5天沒有吃喝後遭烏軍俘獲。

澤連斯基稱，找到生還的北韓俘虜不是易事，因為俄羅斯及北韓軍人通常會處決傷兵，消滅北韓參與俄烏戰爭證據。他感謝烏軍特種部隊第84戰術群及傘兵立功，北韓俘虜與其他戰俘一樣接受治療。澤連斯基指示烏克蘭國家安全局允許記者接觸北韓俘虜，向世界公開真相。

不諳俄英語 靠韓協助翻譯 烏克蘭國家安全局指，特種部隊第84戰術群於上周四俘虜一名朝軍，另一人由傘兵俘虜，他們立即得到《日內瓦公約》規定的必要醫療照顧，並在符合國際法要求的適當條件下拘留。

由於兩名俘虜不諳俄語、烏克蘭語或英語，在南韓國家情報院翻譯協助下問話。其中一人手部受傷和小腿骨折，他持有俄羅斯軍人證，但證件所列是一名圖瓦人姓名。他於2005年出生，2021年成為朝軍一名步槍兵，去年秋天獲發俄羅斯軍人證。他供述，朝軍作戰部隊曾與俄軍展開一周互通性訓練，強調對派到前線一事不知情。另一人沒有俄羅斯軍人證，他因下顎受傷無法說話，只能筆錄問話。他生於1999年，自2016年起在朝軍任偵察狙擊手。

烏克蘭特種作戰司令部公開捕俘片段，影片以無人機從上方角度拍攝，顯示穿上叢林偽裝迷彩服的特種部隊與北韓俘虜以手勢溝通，期間附近發出炮擊冒出白煙。

捕俘片段公開 抬擔架撤走 烏軍特種部隊合力把俘虜抬上擔架撤走，俘虜赤裸上身看着他人協助舉起的手機，張嘴呼吸但未發一語。從戰場撤離後，烏軍特種部隊為俘虜提供緊急醫療救助。南韓國情院將同烏克蘭國家安全局緊密合作，繼續共享北韓俘虜相關情報。南韓估計，北韓派出1.1萬名士兵赴俄羅斯參與戰事。本報綜合報道