聘本科生做一線操作 煙廠被指浪費人才

【本報綜合報道】全國多地捲煙廠近日擴大招聘，受聘畢業生中愈來愈多碩士、博士生，亦不乏來自北京大學、復旦大學、香港大學、澳洲悉尼大學等國內外名校的人。民眾質疑高學歷人才負責一線操作工作，屬於人才浪費。捲煙廠員工認為，比起學歷浪費，吃飽肚子更重要。

多間煙草公布2024年大學生招聘錄用人員名單，其中河南中煙工業公司「一線生產操作」崗位招聘169人，相較於2023年擴招53人，錄用上海交通大學、中國科學技術大學、武漢大學等多間一流大學畢業生。蚌埠捲煙廠錄用14名本科畢業生、17名碩士畢業生，設備維修崗位近半數是碩士學歷，碩士學歷愈來愈常見。

員工：吃飽肚子更重要

湖北捲煙廠一線員工透露，去年招聘學歷要求從專科提高至本科，操作崗位只要求本科，管理崗位學歷要求更高。他認為：「高學歷人才去一線操作崗位在目前的就業經濟形勢下是可以理解的，大多數人讀書都是為了找一份過得去的工作。比起學歷浪費，吃飽肚子更重要。」