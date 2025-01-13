石家莊辦健康證亂象 大豆醬充糞送檢過關

河北省石家莊市成立由衞健、市場監管、涉事地方等組成的聯合調查組，對違規辦理健康證的醫療機構立案調查。有體檢機構的病原微生物檢查可靠性令人質疑，竟讓代替糞便樣本送檢的大豆醬蒙混過關。

官媒上周五披露，石家莊市有自稱健康證辦理人員活躍在網絡平台。記者發現體檢車胸透設備操作人員、負責抽血及訊息登記的工作人員，均沒有核對體檢者身份。記者在中山東路社區衞生服務中心，與年齡相差15歲、服飾與髮型不同的同事交換身份證和資料體檢，工作人員都沒有核對。而在中山東路社區衞生服務中心和中寶體檢，記者用明顯有別於糞便的大豆醬送檢，3天後竟然收到兩張真實有效的健康證。