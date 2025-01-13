西藏6.8級地震 保險賠付3877萬

【本報綜合報道】西藏日喀則市定日縣上周二發生黎克特制6.8級強震，造成126人死亡，約6.15萬人受災。人保財險、珠峰財險等保險公司，已賠付及預賠付金額達3,616萬元人民幣（約3,877萬港元），其中126名死者涉及的意外險已全額賠付，佔近一半總額。

國家金融監督管理總局上周五公布，災區金融服務已有序恢復，農業銀行在定日縣及周邊4個重災縣的33間分行全部恢復營業。定日縣上周二至今出現上千次餘震，昨日上午8時再發生3.1級地震，震源深度10公里。截至上周六，位於強震震央區域的措果鄉塘仁村分散安置點內的臨時發電機卸下，全部實現市電接通，電力供應穩定。

河北3.4級地震 北京天津有感

日喀則市人民醫院接收一名5個月大的嬰兒，他上周二在地震中被坍塌的磚瓦砸中肚子，是年齡最小的傷者。他雖然沒有外傷，但肚子腫脹，哭鬧不止，醫生檢查後診斷他是腸阻塞、巨結腸。男嬰經治療後於上周六出院，與父母住在臨時帳篷。此外，河北任丘市昨日早上9時54分發生黎克特制3.4級地震，震源深度13公里，北京、天津有震感。