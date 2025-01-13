前交通運輸廳長 涉受賄雙開

【本報綜合報道】青海省紀委監委昨通報，省交通運輸廳前黨組書記、廳長毛占彪涉嫌受賄，開除黨籍和公職。毛占彪去年在任上主動投案自首，他被指長期出入量身訂製的會所，大肆吃喝和接受娛樂活動安排等。

通報顯示，毛占彪涉嫌違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，為他人提供幫助並收受財物；貪欲膨脹，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程項目承攬、企業經營方面提供幫助，並非法收受巨額財物。資料顯示，62歲的毛占彪是青海民和人，曾擔任共青團青海省海西州委副書記、書記，海西州委辦公室主任，海西州委秘書長，青海省政府副秘書長，青海省安全生產監督管理局局長、黨組書記等職務。

河南新鄉副市長違法受查 另外，河南省紀委監委同日通報，新鄉市委常委、常務副市長孫棟涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。資料顯示，47歲的孫棟是河南獲嘉縣人，曾擔任河南省鶴壁市政府副市長、濮陽縣委副書記、南樂縣委書記等職務。