廣東流感病例漸急 深圳上調風險等級

南方流感疫情升溫，廣東流感已進入高發季，主要屬於甲型流感。廣州市多間醫院流感樣病例佔比有所提升，深圳市疾控中心流感風險預報等級由「低」提升到「中」。有公共衞生專家表示，廣東冬春季流感高峰相比北方會有一定延後性，但春節長假南北方人員大流動將至，防範不可掉以輕心。

深圳市疾病風險綜合預報結果顯示，上周三至周二流感風險等級由「低」提升到「中」。深圳上周流感樣病例流感病毒確診率較之前一周上升25.4%，確診類型以甲型流感病毒為主，且代表深圳已處於流感流行期。市疾控中心提醒，呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原體等多種病毒也在流行，市民需加強防範。

兒童現消化道症狀應就醫 廣州中醫藥大學第一附屬醫院呼吸科副主任詹少鋒稱，近期呼吸科門診流感患者較此前增加20%左右，其中絕大多數為甲流，輕症患者居多。兒科副主任劉華指出，兒童流感最突出症狀是高熱不退，今年新突出症狀是消化道方面，如伴有腹痛、腹瀉、嘔吐，她提醒如果患兒出現消化道症狀，就應及時就醫治療。

既有藥物仍可遏甲型H1N1 國家衞健委醫療應急司副司長高新強表示，監測顯示近期處於流感相對高發期，但未超過去年流行季水平。近期全國發熱門診、急診患者數量呈現一定上升趨勢，但總體低於去年同期水平，未出現醫療資源明顯緊張情況。中國疾病預防控制中心研究員王麗萍指出，目前主要流感是甲型H1N1亞型，既有流感疫苗和抗病毒藥物治療仍有效。

工業和信息化部消費品工業司副司長王孝洋稱，解熱鎮痛、抗生素、中藥、小分子抗病毒藥物等，總體上供給充足、市場穩定。電商平台監測數據顯示，近一年來常用的國產呼吸道疾病治療藥品都沒有斷貨情況，平台供應十分穩定。工信部將密切跟蹤流感等呼吸道疾病發展態勢，強化部門聯動，加強生產監測和供需對接，及時響應市場需求。本報綜合報道