緬甸詐騙集團受壓 紛降價「拋售」人質

【本報綜合報道】中國演員王星早前到泰國後被擄到緬甸妙瓦底詐騙園區，獲救後於上周六返抵上海。官媒前總編輯胡錫進建議中國與泰國聯手打擊詐騙園區，例如斷電斷網。

知情人士透露，由於王星事件引發國際關注，因此詐騙集團也備受壓力，目前正在將手上被拐人質盡快「拋售」中，原本喊價每人成本價3萬美元（約23.4萬港元），現已降價至6,000美元（約4.68萬港元）左右。胡錫進發文評論王星事件，指妙瓦底是緬甸目前最活躍電詐園區之一，興建各種現代設施，供電和網絡依賴泰國提供服務。中國顯然有能力對泰國服務商施加強大壓力，要求它們對妙瓦底實施包括斷電斷網制裁，把當地變成「死區」。

王星案重挫華客對泰信心 王星案重挫中國遊客對泰國安全信心，多人取消行程。縱使正值布吉旅遊旺季，海灘上歐美遊客居多，中國人少。甘姓女遊客上周三從上海直飛布吉度假，她稱海鮮市場往年同期人滿為患，主要是中國遊客，但今年用餐不用排隊。旅遊業是泰國重要產業，2024年全年泰國旅遊業吸引外國遊客3,554萬人次，國際旅遊收入高達1.67萬億泰銖（約3,758億港元），主要來源地排名前三是中國、馬來西亞和印度。