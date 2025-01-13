柯文哲維持羈押禁見 高院禁再抗告

民眾黨集會聲援 國民黨立委站台 台灣台北前市長柯文哲涉貪案，高等法院上周六深夜駁回柯文哲等4人抗告，維持羈押禁見3個月的原裁定，且各被告不得再抗告。民眾黨同日發起支持者集會聲援柯文哲，抗議司法不公，多名國民黨政治人物到場聲援。

指4人嫌疑重大或滅證據 高等法院新聞稿指出，柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗雖然否認檢方指控貪污等罪嫌，但是依卷內證據，足以認定柯文哲等4人犯罪嫌疑重大。柯文哲等人所涉犯行及貪污罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，考量趨吉避凶的基本人性，本易伴隨有高度逃亡及串（滅）證的可能，且柯文哲等人所涉罪數非少，如均成罪，則未來刑責可能很重，更增加他們逃亡及串（滅）證的可能性。

高院合議庭審酌柯文哲等人的身份、地位、經濟等情形，足以認定他們有動機潛逃海外以規避本案審判，或串（滅）證以妨礙審判程序的順利進行，明顯難透過具保、責付、限制住居、限制出境、出海或以科技監控設備等拘束人身自由較輕之手段加以防止。高院指出，原審考量一切情況後，認有羈押必要。

柯妹屢哽咽 強調兄沒貪污 民眾黨上周六下午在台北自由廣場舉辦集會聲援柯文哲，現場民眾高喊「拒絕綠色威權，抗議司法不公」。柯文哲妹妹柯美蘭致詞時數度哽咽，強調柯文哲絕對沒有貪污，190頁的起訴書有11個「起疑」、68個「可能」、5個「疑似」，卻沒有1項真正金流，但柯文哲仍然被羈押。有超過10名國民黨立委到場，謝龍介直指若當權者把司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就會追殺你跟我。雲林縣長張麗善則表示，期待勿枉勿縱，還給柯文哲一個清白的對待。本報綜合報道