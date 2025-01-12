格陵蘭邁向獨立 抗拒特朗普兼併

美國候任總統特朗普早於第一個總統任期就提出要購買格陵蘭，如今他即將再度入主白宮，就舊事重提，日前在記者會上表示，不排除以軍事和經濟脅迫手段取得格陵蘭控制權。

格陵蘭是丹麥王國轄下的自治領地，人口約5.6萬，但接近九成是北極地帶的愛斯基摩族裔，語言文化和丹麥不同，近八成人支持走向獨立，這當然可以理解。然而，既然島民想要擺脫丹麥的西方文化邁向獨立，美國也就更沒有理由以西方國家身份兼併它。

特朗普想兼併格陵蘭有兩大目的。這個位處北極圈的大島，面積約210萬平方公里，接近俄羅斯北部，有監控俄羅斯及北極航道的戰略重要性。不過，既然丹麥是北約成員國，在島上部署防衞設施是順理成章，何需美國兼併來進行？

此外，一些在北極探索的專家組織表示，格陵蘭有可觀的鋰、黃金、稀有金屬礦藏。但有專家指出，島上的礦源多同時蘊含大量高輻射物質，加上島上逾80%地方冰封，開採有高度危險性，成本亦很高。不過，以特朗普的思維，就像阿拉斯加，即使目前開採成本過高，也要由美國控制留以備用，總之肥水不流別人田。有政治分析家嘲笑特朗普此舉充分顯示其地產開發商性格，千方百計要霸佔土地。

缺人才處理軍事外交 至於格陵蘭走向獨立，其實也有極大困難，丹麥政府及歐洲一些軍政專家就指出，格陵蘭人口只有5.6萬，主要經濟收入來自捕魚，而丹麥政府每年要提供5億歐元撥款，等同其20%國內生產總值及50%公共開支，如果少了這筆款項，連社會正常運作也不可能。而一旦獨立，島上根本沒有足夠的經濟及人力規模，去處理發鈔、稅收、能源、交通及運輸管理等問題，更欠缺人才處理國家級的外交、軍事及公共行政，至於長遠發展，也缺乏人才和資金。所以，即使這5.6萬名格陵蘭人希望走向獨立，也並非短期內能夠達到，單就議會草議一個憲法綱要，就遲遲未能完成。

今年4月格陵蘭將舉行大選，也計劃同時舉行獨立公投，然而即使通過也只是個開始，新政府要和丹麥政府協商，最後還要格陵蘭及丹麥國會通過。至於特朗普的兼併計劃，目前丹麥及格陵蘭都拒絕。而若有一天格陵蘭真的獨立了，要推廣旅遊及發展經濟，更有可能不會選擇加入北約。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻