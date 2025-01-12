消防局長斥市長削預算肇禍

洛杉磯市長巴斯

【本報綜合報道】美國加州洛杉磯發生歷來最嚴重山火之際，洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）上周五公開炮轟市長巴斯（Karen Bass）近來削減消防部門預算逾1,700萬美元（約1.33億港元），導致人手和設備長期不足，無法應付災難，直言對市政府感失望。有報道指巴斯之後與克勞利會面並把她革職，但市長辦公室否認。

傳將局長革職 市長辦否認 克勞利上午接受電視台訪問時坦言，消防部門預算被削減，令人手和資源不足、設備老舊，她已多次向市政府反映消防部門服務和救災能力嚴重不足，今年是她在任的第3份預算，但部門仍然欠缺人手和不夠資金。

她指出，消防部門在正常情況下每天要應付逾1,500宗求助，轉移650名病人，她爭取適當的撥款來確保消防員可完成工作，服務社區。

克勞利說，上述都是多年的問題，是時候解決，洛杉磯人口自1960年以來翻倍，消防局數量卻減少，大家都知道其實需要62個新消防局，增加一倍消防員人手。她強調自己政治中立，消防部門內無人是政治家，大家都是公僕，曾宣誓服務公眾優於自己及家人。

洛杉磯市消防局長 克勞利