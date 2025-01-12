2黑盒最後4分鐘停運作 礙揭濟航空難內幕

南韓濟州航空空難調查持續，國土交通省航空鐵路事故調查委員會昨日指涉事客機的黑盒沒有記錄到失事前最後4分鐘的數據，將調查為何未有保存數據，並承諾會竭盡所能查出事故原因。

將調查為何未保存數據 「黑盒」包括飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀，航空鐵路事故調查委員會指協助調查的美國全國運輸安全委員會（NTSB）檢查黑盒後發現，兩個設備的數據儲存在客機失事前約4分鐘停止。

委員會解釋，飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀沒有記錄早上8時59分之後、即失事前4分鐘的數據，因此很難分析從機長發出求救信號、提高飛機高度並復飛的情況，正繼續分析務安機場的紀錄、事發影片、現場碎片，以重建事發時的情景。

上月29日上午8時57分，濟洲航空的一架波音737-800型客機準備降落務安機場時，塔台向機師發出鳥擊警告。至8時59分，機長發出求救信號並要求復飛，並隨即在相反方向跑道降落，但客機沒有放下襟翼和起落架，高速以機腹着陸，最終衝出跑道撞向末端的石屎牆爆炸。調查人員當日便在現場尋回黑盒，上周一送到美國華盛頓交由NTSB分析。本報綜合報道