馬杜羅續任委國總統 遭美2億懸紅

自比與歌利亞戰鬥的大衞

馬杜羅宣誓就職後發表演說，願新的總統任期成為一個和平、繁榮、平等和新民主的時期，承諾遵守國家法律，以歷史、生命發誓，他將完成他的任務。他又把自己比作聖經中與歌利亞戰鬥的大衞，批評政敵試圖把他的就職典禮變成一場「世界大戰」，但未能阻止他就職，這是委內瑞拉和平與國家主權的偉大勝利。馬杜羅續指出，他不是由美國政府任命為總統的，也不是拉丁美洲親帝國主義政府任命的，他來自人民、屬於人民，他的力量來自歷史、人民，他的一生、身體和靈魂都歸功於人民。