特朗普掩口費案 判無條件釋放留案底 美總統史上首位

身負34罪仍享法律保護 堅稱受政治迫害清白 美國紐約州聯邦最高法院，上周五就候任總統特朗普的掩口費案，被判34項偽造商業紀錄罪成判刑，決定無條件釋放，不作任何懲罰，惟特朗普將成為美國史上首位有案底的總統。特朗普重申案件是將政治武器化，揚言會就定罪上訴。

78歲的特朗普被指偽造商業紀錄，在2016年競選總統期間，向成人影片女星斯蒂芬妮支付13萬美元掩口費（約101.4萬港元）。去年5月，紐約市陪審團裁定特朗普罪名成立，令後者成為美國史上首位在刑事案中被定罪的前總統。此後特朗普多次上訴，並尋求聯邦最高法院頒令暫停就掩口費判刑，但最後失敗。

可監4年 官認判決存矛盾 最高法院主審法官梅爾尚指，特朗普可以被判監4年，就如其他被告一樣，他在判刑前必須考慮任何加刑因素，但鑑於現時處於總統權力過渡程序的重要階段，特朗普作為總統享有法律保護，這個因素凌駕一切其他因素。他承認判決有矛盾，強調法律保護並不能降低犯罪的嚴重性，或以任何方式讓犯罪變得正當，而雖然法律保護範圍廣泛，但並無提供權力抹去陪審團的裁決。

特朗普視像出庭支持者示威 身處佛羅里達州的特朗普透過視像出庭，形容今次刑事審判及定罪是非常可怕的經歷，但堅稱自己並無犯罪，重申這場是政治迫害，目的是損害他的聲譽，令他在大選落敗，但顯然未能成事，案件是將政治武器化，是紐約的恥辱。他隨後在個人社交媒體攻擊民主黨以及法官，認為無條件釋放證明案件應被撤銷，強調將提出上訴。

聽證會進行期間，有特朗普支持者及反特朗普人士在最高法院外聚集。一群批評者手持「總統不是國王」、「沒有服刑期是對所有人的不公」等標語。特朗普支持者則高舉「特朗普已獲勝」及「停止政治獵巫」等字樣的旗幟及標語。共和黨籍的眾議院議長約翰遜發聲明，支持特朗普上訴，批評整宗案件是政治迫害，目的是阻止特朗普再次入主白宮。

這項美國史無前例的判決再度寫下歷史，特朗普成為首位具重罪身份的前總統，也是首位具重罪身份將上任的總統，但34項罪刑不用受懲罰，美國法院無條件釋放重刑犯的狀況也極為罕見。德州民主黨籍眾議員克羅克特表示，美國有雙層司法體系，「我們的司法體系不公正，天平並不平。」本報綜合報道