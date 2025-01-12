兩岸國際

北航前副校長收賄判囚12年

北京航空航天大學前黨委常委、副校長張廣受賄一案，上周五在江西省南昌市中級人民法院一審公開宣判。張廣受賄罪成判處有期徒刑12年，罰款200萬元人民幣（約212萬港元），受賄所得財物及孳息上繳國庫。（綜合報道）
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