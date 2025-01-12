五糧液前董事長李曙光受查

中央紀委國家監委網站上周五引述自四川省紀委監委消息稱，四川省人大經濟委員會前副主任委員李曙光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。據了解，李曙光任四川省人大經濟委員會前副主任委員前，曾是宜賓五糧液集團有限公司黨委書記、董事長。（綜合報道）