【本報綜合報道】茅台酒業2022年首次推出雪糕業務，一年多銷量累積1,000萬杯，營業額更超過6億元（人民幣‧下同，約6.42億港元）。惟近日有消息指，多地茅台雪糕店開始停業，今年茅台或將全面退出雪糕市場。有網上雪糕經銷商確認茅台雪糕停產的消息，茅台則未回應。

多地門店停業 網銷劈價

據茅台網上營銷平台「i茅台」顯示，多款茅台雪糕產品狀態為「門店售罄補貨中」，目前長沙、杭州、西安等城市的茅台雪糕門店電話均無法接通，但貴州貴陽、遵義等地的茅台雪糕門店仍正常營業。此外，「茅台雪糕」微信小程序已不見，京東、天貓等電商平台也無法搜尋到相關旗艦店，抖音旗艦店也下架所有產品。曾價格堅挺的茅台雪糕產品，如今進入貨尾銷售渠道。美團平台顯示，原價60多元（約64.2港元）的經典口味茅台雪糕，現在21.9元（約23.4港元）便可買到。