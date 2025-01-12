紀檢監去年立案近88萬宗 處分73名省部級以上幹部

去年全國紀檢監察機關對73名省部級及以上幹部、4,348名廳局級幹部、3.5萬名縣處級幹部、12.1萬名鄉科級幹部立案，以及10.4萬名現任或原任村黨支部書記、村委會主任立案。當局處分88.9萬人，其中黨紀處分68萬人、政務處分27萬人，除了上述省部級及以上幹部，還包括3,838名廳局級幹部等。

全國紀檢監察機關同時對2.6萬名行賄人員立案，將4,271人移送檢察機關。當局又運用「四種形態」批評教育和處理214.8萬人次，其中批評教育124.8萬人次，佔逾半數；黨紀輕處分75.6萬人次，黨紀重處分7.2萬人次，分別佔35.2%和3.3%；並對7.3萬人次追究刑事責任，佔3.4%。