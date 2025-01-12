紀檢監去年立案近88萬宗 處分73名省部級以上幹部
【本報綜合報道】中央紀委國家監委上周五公布，去年全國紀檢監察機關共接收356.3萬宗信訪舉報，其中檢舉控告類信訪舉報有100.7萬宗。當局處置217.5萬個問題線索，立案87.7萬宗，並處分73名省部級及以上幹部。
錄逾356萬信訪舉報
去年全國紀檢監察機關對73名省部級及以上幹部、4,348名廳局級幹部、3.5萬名縣處級幹部、12.1萬名鄉科級幹部立案，以及10.4萬名現任或原任村黨支部書記、村委會主任立案。當局處分88.9萬人，其中黨紀處分68萬人、政務處分27萬人，除了上述省部級及以上幹部，還包括3,838名廳局級幹部等。
全國紀檢監察機關同時對2.6萬名行賄人員立案，將4,271人移送檢察機關。當局又運用「四種形態」批評教育和處理214.8萬人次，其中批評教育124.8萬人次，佔逾半數；黨紀輕處分75.6萬人次，黨紀重處分7.2萬人次，分別佔35.2%和3.3%；並對7.3萬人次追究刑事責任，佔3.4%。
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